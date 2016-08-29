〈國際現場〉預期復甦 黑石大買頁岩油地

2016-08-29

儘管油價仍在低檔盤旋，黑石集團（Blackstone Group）將與2家石油和天然氣公司在德州帕米亞地區頁岩油層買地，預告石油和天然氣價格復甦可期。

黑石集團能源夥伴公司將與Jetta Operating公司計畫合資10億美元，收購西德州和新墨西哥州南部帕米爾地區德拉瓦盆地的租賃地，並計畫與Guidon Energy公司合資5億美元，收購帕米爾地區中部盆地的土地，承諾未來將進一步購買更多土地。Guidon今年4月才在德州馬丁郡購買約1.6萬畝土地。

過去4年黑石集團能源夥伴公司募集了70億美元設立2檔基金，希望用於投資能源業，截至6月底僅動用約5%資金。

華爾街投資人湧向德州帕米爾地區購地，顯示低迷已久的石油和天然氣價格有望復甦。黑石集團油氣投資部門主管亞孔夏（Angelo Acconcia）表示，市場似乎已走出油氣業低迷的谷底，正在通往復甦的路上，但路途可能曲折，而且需要一段時間。（編譯盧永山）