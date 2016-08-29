〈台股青紅燈〉缺蔡的「蔡尹林」團隊

2016-08-29

由前兆豐金控董事長蔡友才、潤泰集團總裁尹衍樑及寶佳建設董事長林陳海所組成的「蔡尹林」團隊，宣稱將進襲中信金控的經營權，但是在蔡友才涉入兆豐金洗錢案並成為偵字案被告後，「蔡尹林」團隊也陷於陣前失主帥的危機。

檢視「蔡尹林」團隊的分工，尹衍樑顯然是整個計畫的總策畫，林陳海扮演金主角色，蔡友才則是因多年金控經營者資歷，被賦予統帥及未來經營中信金的重責大任，金控是特許行業，經營者必須接受金管會的資格審核，不是一般張三李四就可接任，「蔡尹林」團隊中，尹與林財力不容小覷，但卻不具金控經營者資格，只有蔡友才可通過金管會的資格審查。

如果沒發生兆豐金洗錢案，「蔡尹林」所設立的鑒機資產管理公司，確實會對辜家的經營權產生威脅，如今蔡不僅成為金控洗錢案的被告，還連累「掛名」當鑒機監察人的兆豐銀泰國子公司董事魏美玉，也要被財政部調查，將來若鑒機公司還要繼續搶中信金經營權，除非換掉蔡友才，否則這場金控經營權之爭怎玩下去？

中信金目前股本1805億元，市場派想要買到與辜家相當的15%股權，約要買進270萬張，以上星期收盤價18.7元計算，所需金額要505億元，目前鑒機買了38萬張後，消息就被媒體曝光致股價應聲上漲，請問要買足挑戰經營權所需的剩餘230多萬張股票，要怎樣買下去？

套句海濤法師說的，「假的」，要拚中信經營權事件，根本是別有所圖的假議題，尤其是在蔡友才訴訟纏身後，根本玩不下去了，投資人可別輕信消息面，應該當心市場派棄守時，龐大的賣壓必將傾巢而出。（紅布朗）