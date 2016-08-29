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葉倫在央行年會明示 高盛︰9月升息機率40%

2016-08-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會主席葉倫日前在全球央行年會上表示，美國升息的可能性已經增強。高盛因此預估，9月升息的機率增至40%。分析師指出，未來3個月亞洲貨幣預料將加劇波動。

以哈特休斯（Jan Hatzius）為首的高盛分析師表示，葉倫的談話增加聯準會9月升息的可能性，升息的機率由先前的30%增至40%。6月24日英國脫歐公投揭曉後，預期聯準會9月升息的機率降至0。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）9月20及21日將舉行貨幣政策會議。

澳盛銀行駐香港首席經濟學家楊宇霆表示，葉倫的發言將對未來3個月的亞洲貨幣造成一些波動，美國的融資成本將會上升，亞洲貨幣將面臨貶值壓力；然而，儘管貨幣貶值會引發資本外流，有些亞洲國家樂意用此交換貨幣貶值對出口競爭力的提升。

南韓央行總裁李柱烈本月表示，聯準會升息是導致資本外流的原因之一，南韓出現資本外流，不僅是因為美國和南韓之間的利差，還與其他國家的貨幣政策與南韓的經濟前景有關。

菲律賓央行總裁泰坦戈（Amando Tetangco）則說，菲律賓央行未必會與聯準會同步採取行動，但會注意短期內外匯市場的波動。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）駐新加坡分析師宋生文表示，短期內升息可能不受股市歡迎，但從全球成長的觀點而言，此舉卻將美國定位為成長引擎。美國經濟走強對全球信心有利，對新加坡等亞洲出口導向國家而言也大有幫助。

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