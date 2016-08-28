黑潮發電有潛力 水下技術待克服

2016-08-28

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣四面環海，黑潮發電成為未來能源潛力選項。不過，台電主管表示，應用黑潮發電有潛力，但目前技術尚在研發階段，離大規模商轉還有一段距離。能源局則表示，樂見黑潮研究出現初步成果，希望未來在克服水下機組抗蝕、耐久等考驗，建立穩定度後，能應用在台灣的基礎供電。

台電︰要大規模商轉仍有距離

台電表示，卅年前學界與台電就關注海洋能開發項目，包括電源開發處及再生能源處都曾接觸黑潮發電議題。由於黑潮流速平均每秒高達一．五公尺，相當於時速五．四公里，速度快且流量穩定，的確很有開發價值，但黑潮流經海域相當深且離岸遠，要研發能適用發電的機器，並不容易。

台電表示，目前黑潮發電機組研發有初步成果，台電相當樂見，但除機組外，也須整套水下發電工程技術配合，才能大規模商轉。

此外，黑潮距離岸邊達卅到五十公里，佈設輸電纜也須相當成熟的海事工程技術。目前台灣海事工程技術正在起步，若離岸風電能先運轉起來，較能期待後續能應用到其他海洋能發電上。

該主管也表示，目前僅日本投入較多資源研發水下浮式海流渦輪機，台灣團隊技術領先日本，相當值得驕傲，希望接下來整體配套的輸電等系統都能逐步成熟。

水下機組耐久度 運轉成本關鍵

能源局也表示，台灣黑潮發電研發已久，目前在洋流主流上成功進行測試，是突破性的成果，值得關注。但洋流發電的水下機組耐久度是運轉成本關鍵，未來若機組能在耐久、抗污及成本上都逐步通過測試，也許在不遠的未來，就能進行商轉測試及應用，加入供電行列。