芬蘭將推基本收入 每月發19K測試

2016-08-28

北歐國家芬蘭擬明年推出每月「基本收入」（basic income）560歐元（約新台幣19880元）試驗，由政府針對工作年齡請領福利津貼的公民，隨機挑選2千人發放，以促進就業及簡化龐雜福利支出體系，保護國家財政。

負責推行這項計畫的芬蘭社會保險機構（Kela）表示，每月發放的「基本收入」560歐元為免稅，被挑選到的人，有義務參與這項試驗，目的在評估能否透過「基本收入」，來改革社會安全制度，特別是減少相關就業的津貼陷阱。

Kela說，為了評估「基本收入」的效應，所有參與試驗的人將會和另一未接受基本收入的對照組比較，進行試驗的標的團體不包括已接受老年年金福利或學生；測試的最低基本收入水準（560歐元）將相當於勞動市場津貼和每日基本津貼的水準。

（編譯楊芙宜）