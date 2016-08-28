林全：部會首長要有獨當一面能力
2016-08-28
休假及工時制度所引發的勞資爭議未決，行政院長林全昨天表示，他希望部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題，唯有勞方及資方達成共識，基本工資的審查才有辦法順利進行。
林全昨到屏東視察有機農業推廣情形時，就新政府執政百日民調下滑、中客減少及勞資爭議等問題做出回應，他表示，民調不理想，他不認為有「府院不同調」的問題，雖然外界會有不同的解讀，但行政院一定會為政府的施政結果負責，府院是一體的，針對民眾不滿意的地方，行政院一定會虛心檢討，並要求相關部會務必改進。
林全說，行政院已經發現到中客人數減少，團客尤其明顯，相關單位也提出了一些看法，並和觀光旅遊業者建立準溝通平台，針對遊客減少的原因進行討論，團客減少對遊覽車業者衝擊很大，希望能透過該平台提出可行的方案，增加中客來台觀光的意願。（記者李立法）
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