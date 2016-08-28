| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

林全：部會首長要有獨當一面能力

2016-08-28

休假及工時制度所引發的勞資爭議未決，行政院長林全昨天表示，他希望部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題，唯有勞方及資方達成共識，基本工資的審查才有辦法順利進行。

林全昨到屏東視察有機農業推廣情形時，就新政府執政百日民調下滑、中客減少及勞資爭議等問題做出回應，他表示，民調不理想，他不認為有「府院不同調」的問題，雖然外界會有不同的解讀，但行政院一定會為政府的施政結果負責，府院是一體的，針對民眾不滿意的地方，行政院一定會虛心檢討，並要求相關部會務必改進。

林全說，行政院已經發現到中客人數減少，團客尤其明顯，相關單位也提出了一些看法，並和觀光旅遊業者建立準溝通平台，針對遊客減少的原因進行討論，團客減少對遊覽車業者衝擊很大，希望能透過該平台提出可行的方案，增加中客來台觀光的意願。（記者李立法）

廣告
  • 行政院長林全要求部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題。（記者李立法攝）

    行政院長林全要求部會首長要有獨當一面的能力，經濟部及勞動部要設法與勞資雙方溝通，在業管範圍內解決問題。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：林全：部會首長要有獨當一面能力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.