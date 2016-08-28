6租賃、13銀行中招
2016-08-28
〔記者盧冠誠／台北報導〕七月底爆發的「鼎興詐貸案」，共牽涉十三家銀行及六家租賃公司，金管會隨後展開金檢，發現有銀行居然無法分辨真假「應收帳款融資」，下令各銀行八月底要交出清查報告。
應收帳款融資 竟分辨不出真假
專營牙科醫材的「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司與多家診所進行「假交易」，再持偽造文件向十三家銀行及六家租賃公司詐貸三十一億元；其中，永豐銀行坦言，本案確有疏漏之處，會徹底進行內部檢討。
永豐銀在這起案件中被倒帳四億元，值得注意的是，鼎興負責人何宗英為永豐銀董事何宗達的姨丈，兩人具有姻親關係，恐有違反關係人交易之虞；此外，該筆放款屬於不足額擔保，主要為信用貸款。
另一家踩雷的公股行庫主管表示，鼎興貿易主要相關企業尚包括「宗哲國際」及「鼎興牙材」，後續將進行債權保全、抵押品拍賣，以及申請信保基金代償等措施，因有擔保品，評估損失有限。
甚至傳出鼎興透過管道找Ａ銀行幫忙，無奈Ａ銀行的授信額度已滿，為解燃眉之急，Ａ銀行董娘還幫忙聯絡自己的姊妹淘、Ｂ銀行董娘；她央求老公協助後，Ｂ銀行決定透過旗下租賃公司放款，成為詐貸案最後一隻老鼠。
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