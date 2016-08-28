今年退票恐破千億 7年來最高
2016-08-28
〔記者盧冠誠／台北報導〕上月爆出的醫療材料商「鼎興貿易」詐貸案，未如預期對跳票造成太大衝擊，中央銀行公布七月全國存款不足退票金額降至七十三．五七億元，回到正常水準。
不過，受到疑似惡性倒閉的七家公司在六月合計跳票達七十九億元影響，推升該月存款不足退票金額飆至一七六．八八億元，創下二○○四年九月以來、近十二年新高。
外傳鼎興及其相關企業在七月跳票逾四十億元，讓外界擔憂七月存款不足退票恐維持在高檔，但據台灣票據交換所統計，上月涉及鼎興案的跳票金額不到一億元。
至於六月疑似「芭樂票」集團的七家惡性倒閉公司，是否遞延並產生連鎖效應？據了解，該集團延續到七月產生的存款不足退票金額也降至一億元內，目前已在可控制範圍。
不過，受六月大額異常跳票事件影響，累計前七月，「存款不足退票金額」達六三一．八六億元，年增率二十四％；市場預期，全年恐突破千億元大關，改寫二○○九年以來新高。
行庫主管指出，不景氣對中小企業衝擊高於大企業，儘管目前尚未出現逾放比異常升高的情況，但在需求不易大幅提振的情況下，內部對中小企業授信會抱持相對審慎的態度。
對於近年慘澹的不動產業，行庫主管認為，比較需要擔心的應屬中小型區域性建商，由於過去房市多頭讓許多大型業者賺飽飽，口袋夠深的情況下，預料短線衝擊有限。
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