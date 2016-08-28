喜凱亞渡假村 一次法拍271戶

2016-08-28

度假屋法拍案 台灣史上最多戶

〔記者徐義平／台北報導〕近年來北海岸度假屋買氣已走入黃昏，近期又有大量的法拍屋釋出，預期更加衝擊當地度假屋的市場。基隆地院預計三十一日執行「喜凱亞渡假村」法拍案，一次拍賣二七一戶以及部分公設，累計總底價高達三億八八六九萬元，該案恐成為史上全國最多戶度假屋的法拍案。

根據司法院法拍屋公告，遭到法拍的渡假村坐落新北市萬里區新墾丁路上，法拍戶數高達二七一戶，二至十三樓均有部分戶別遭到法拍，單戶最低總價三十萬元、最高總價二一四萬元。

據當地房產業者表示，該社區共分為Ａ棟至Ｆ棟等六區，總戶數超過千戶，訴求可以遠眺海景，加上社區內規劃有游泳池、健身房、三溫暖、兒童遊戲室等休閒設施，早期吸引不少民眾前往置產。

寬頻房訊表示，休閒住宅多數以度假或投資第二屋來包裝，北部集中於三芝、萬里、金山等三個行政區，多數規劃為一般住家、套房及別墅混合的大型社區，並以飯店式管理、山海景觀和休閒公設為最大賣點。

此類住宅訴求重點以景觀、休閒設施為主，環境較為清幽，大多屬於封閉市場，因此銷售成績與不動產景氣息息相關。

當不動產景氣低迷時，受地理位置及交通因素影響，無法吸引外來買氣，買方若有資金上的需求，此類物件可能出脫不易，導致周轉不良而遭到斷頭。

業者戲稱 現在總價是當初單價

根據內政部實價網揭露資訊，二○一二年八月至二○一四年十二月期間，計有三十三筆透天及大樓的揭露資訊，若單看大樓實價資訊，每坪實價三．四至十五．八萬元，甚至一戶最便宜實價只要五十五萬元，相較當初鼎盛時期每坪開價二十至三十萬元，今昔價格簡直是天差地遠，更被業者戲稱，現在的總價簡直是當初的單價。

今年還未有實價揭露資訊，不過，去年也僅有十筆實價揭露資訊，最高價一戶八百萬元、最便宜一戶總價八十萬元，去年每坪實價五．二至十一．二萬元。

住商不動產企畫研究室主任徐佳馨指出，休閒宅雖然價格便宜，但往往非屋主的主要生活圈，管理難度高，此外，集合住宅式的偏遠休閒宅更容易因為住戶欠繳管理費而造成社區營運出狀況，未來更難以翻身，有意購置休閒宅的民眾必須三思。