喜凱亞渡假村 一次法拍271戶
度假屋法拍案 台灣史上最多戶
〔記者徐義平／台北報導〕近年來北海岸度假屋買氣已走入黃昏，近期又有大量的法拍屋釋出，預期更加衝擊當地度假屋的市場。基隆地院預計三十一日執行「喜凱亞渡假村」法拍案，一次拍賣二七一戶以及部分公設，累計總底價高達三億八八六九萬元，該案恐成為史上全國最多戶度假屋的法拍案。
根據司法院法拍屋公告，遭到法拍的渡假村坐落新北市萬里區新墾丁路上，法拍戶數高達二七一戶，二至十三樓均有部分戶別遭到法拍，單戶最低總價三十萬元、最高總價二一四萬元。
據當地房產業者表示，該社區共分為Ａ棟至Ｆ棟等六區，總戶數超過千戶，訴求可以遠眺海景，加上社區內規劃有游泳池、健身房、三溫暖、兒童遊戲室等休閒設施，早期吸引不少民眾前往置產。
寬頻房訊表示，休閒住宅多數以度假或投資第二屋來包裝，北部集中於三芝、萬里、金山等三個行政區，多數規劃為一般住家、套房及別墅混合的大型社區，並以飯店式管理、山海景觀和休閒公設為最大賣點。
此類住宅訴求重點以景觀、休閒設施為主，環境較為清幽，大多屬於封閉市場，因此銷售成績與不動產景氣息息相關。
當不動產景氣低迷時，受地理位置及交通因素影響，無法吸引外來買氣，買方若有資金上的需求，此類物件可能出脫不易，導致周轉不良而遭到斷頭。
業者戲稱 現在總價是當初單價
根據內政部實價網揭露資訊，二○一二年八月至二○一四年十二月期間，計有三十三筆透天及大樓的揭露資訊，若單看大樓實價資訊，每坪實價三．四至十五．八萬元，甚至一戶最便宜實價只要五十五萬元，相較當初鼎盛時期每坪開價二十至三十萬元，今昔價格簡直是天差地遠，更被業者戲稱，現在的總價簡直是當初的單價。
今年還未有實價揭露資訊，不過，去年也僅有十筆實價揭露資訊，最高價一戶八百萬元、最便宜一戶總價八十萬元，去年每坪實價五．二至十一．二萬元。
住商不動產企畫研究室主任徐佳馨指出，休閒宅雖然價格便宜，但往往非屋主的主要生活圈，管理難度高，此外，集合住宅式的偏遠休閒宅更容易因為住戶欠繳管理費而造成社區營運出狀況，未來更難以翻身，有意購置休閒宅的民眾必須三思。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 性騷擾沒告成 女遭上司控誹謗
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座
- 議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
- 盧一哥美網首輪 強碰211公分魔王
- 酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了
- 蓋活動中心 採參與式預算
- 高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩
- 〈活動看板〉說故事人初階培訓
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT’s Wei wins Hualien by-election
- 陳建寧證實當爸 曝愛女心臟病
- 微小說 黑咖啡
- 出國停車堵門5天 店家氣踹車反挨告
- 國際走勢震盪 油價漲0.1元
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 〈徵文大拼盤〉這個不懂 那就落伍囉
- 柯Ｐ手作麻糬 拉抬延三商圈買氣
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 萬榮鄉長補選 張秋美711票勝出
- 老公有小三 1999來電五花八門
- 海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉
- 〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 西南航空班機發動機故障 安全轉降
- 花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
- 超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
- 盧廣仲揪方大同 逛夜市顧眼睛
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 拍檔明算帳 林昀儒、黃建都搶決賽權
標題：喜凱亞渡假村 一次法拍271戶
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email