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誰的地？蔡家蓋飯店 富邦金獨董砲轟

2016-08-27

不能讓大眾財產私有化

〔記者郭安家、廖千瑩／台北報導〕富邦金控前天舉辦董事會、昨下午開法說會。但北市府推薦的獨立董事陳錦稷開砲，指控屬於富邦蔡家私人的富邦旅管公司，計畫要利用富邦人壽土地蓋旅館，但富邦人壽資產來自大眾與保戶的資金，「擺明是占便宜、吃豆腐」，富邦旅管要取得人壽土地，須照程序標租，不能讓大眾財產私有化。

富邦金：會遵守交易規定

富邦旅管首間「富藝旅」前陣子開幕，富邦旅管董事長李震華公開表示，未來布局包含北投案、林森南路案、A25案等；但這些案件都是富邦人壽位於台北市的優良資產。

陳錦稷批評，這家公司是富邦蔡家兄弟的私人公司，但富邦人壽資產都是大眾與保戶的資金，為維護保戶權益，「絕對不容富邦建設任意踐踏、濫用資源」。

「不能說是集團要整合資源，這些地就給你。」陳錦稷說，站在獨董立場，當然要維護保戶權益，及關係人交易是否為市場的合理價格，假使富邦旅管要蓋旅館，還是得照程序來標租土地，「蔡家兄弟一定有這個智慧，不會讓大眾資金私有化」。

富邦金總經理許婉美昨澄清，富邦旅管除主要股東富邦建設外，富邦金創也有財務性投資，因此是他們利害關係人，一定會遵守關係人交易規定；且目前富邦人壽幾塊土地都還沒有展開招商，富邦人壽與富邦旅管也沒有任何租約關係，可能是董事誤解了，這部分已向董事解釋。

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  • 富邦金控昨日舉行法說會，法人關切北富銀TRF處理情況。（記者廖千瑩攝）

    富邦金控昨日舉行法說會，法人關切北富銀TRF處理情況。（記者廖千瑩攝）

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