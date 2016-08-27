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悶17個月 景氣燈號翻綠

2016-08-27

〔記者陳梅英／台北報導〕經過十七個月藍燈、黃藍燈後，景氣燈號終亮起象徵「穩定」的綠燈。國發會副主委高仙桂昨表示，這次綠燈應不會是曇花一現，下個月有很大機率續亮綠燈，但國際景氣的復甦「慢速拖行」，加上國內薪資仍處於負成長，民眾對景氣回溫感受恐怕有些無感。

薪資仍負成長 民眾較無感

國發會昨發布七月景氣燈號，在九項指標中，有三項指標變燈，包括股價指數由黃藍燈轉綠燈，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉黃藍燈，機械及電機設備進口值從綠燈轉黃紅燈，將綜合判斷分數推升三分、來到二十三分，跨過變燈門檻，從黃藍燈走到綠燈，這是去年二月以來首見的綠燈。

高仙桂說，她看到兩個比較樂觀的因素，第一個是電子消費新品上市，例如iphone 7，另車用電子、物聯網需求等，都有助於出口動能持續維持；另是上半年受到政府新舊交替，進度遲緩的政府與公營事業投資，下半年都會加速推動，主計總處預估全年政府投資將增加二．八％，公營事業增加一．二五％。

但高仙桂認為，畢竟台灣還是一個以出口為導向的國家，受到國際景氣變化影響大，國際經濟預測機構如GI迄今仍持續往下修正今年全球經濟成長率，雖然下修幅度開始縮小，但趨勢沒有改變。

主要還是美國經濟復甦情況不如預期樂觀，中國雖稍微回穩一些，但整體國際經濟復甦動能還是非常緩慢，難以期待對台灣出口有多大拉抬效果。反而蘋果產品與台灣連結深，iPhone7新品上市對電子業來說拉動效果會較明顯。

高仙桂提醒，聯準會九月是否升息仍將牽動國際經濟情勢，目前較麻煩的是鷹派與鴿派聲勢旗鼓相當，一旦升息，對新興市場股匯市仍會造成負面影響。

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  • 景氣燈號終亮起綠燈，但民眾可能無法立即看到效果。（記者王孟倫攝）

    景氣燈號終亮起綠燈，但民眾可能無法立即看到效果。（記者王孟倫攝）

  • 景氣燈號變化

    景氣燈號變化

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