財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
2016-08-27
〔記者吳佳蓉／台北報導〕延宕已久的財政收支劃分法修正草案，終於有動作。財政部預計九月底提出方案，向行政院報告，接下來會與二十二縣市召開座談會，明年上半年修法，最快後年上路實施。同時為避免有地方縣市「坐享其成」不努力減債，不排除對財政怠惰縣市，祭出更嚴厲的懲罰機制。
分配公式統一只增不減
財政部高層官員表示，近期財部和主計總處多次開會，研議修正方向，目前確定會朝先前定調的四大原則修正，包括直轄市、一般縣市適用同一套分配公式、分配結果只增不減、兼顧財政努力及地方發展需求，以及給予地方政府收支差短合理、充分彌補等。
嚴懲「會讓地方縣市有感」
此外，官員指出，新版財劃法通過後，希望地方政府能更注重財政紀律；目前對於財政改善不佳的縣市，雖有緩撥統籌分配稅款及統籌稅款短少補助款的處罰機制，但為強化控管，已在研議祭出更嚴格懲罰機制，「會讓地方縣市有感」。新制與現制不同之處還有，未來直轄市、縣市分配公式統一後，人口指標設算權也擬重調整。
營業稅提撥全給地方
至於最關鍵的統籌款稅源及分配公式的調整。官員表示，根據上次、四年前財部推出的修正草案，在中央統籌分配稅款的稅源部分，所得稅提撥率擬由現行十％降為六％，營業稅（扣除統一發票獎金後）由現行提撥四十％提升為百分之百。
現行對貨物稅十％及非直轄市縣市政府土增稅的二十％提撥則擬取消，改由提撥菸酒稅取代。在共分稅部分，遺贈稅將擬由現行直轄市可拿五十％、一般縣市拿八十％，改為一律分得六十％，剩下四十％歸屬中央。
對是否續朝上述方向修正，官員表示，會參考先前架構，但具體提撥率的調整，現仍在精算當中，為求公平，精算了幾百種分配模式，預計要九月下旬才能定調，調整幅度尚未決定。
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