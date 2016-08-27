美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
2016-08-27
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫週五於傑克森霍爾（Jackson Hole）年度會議中發表談話，葉倫樂觀表示「在近幾個月內」升息可能性將增加；為九月升息增添選項。
雖然葉倫對何時升息語帶保留，但指出升息已浮出水面。她演講時提到，「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）為實現就業和通膨接近我們的目標，將在適當時刻，逐步提高聯邦基金利率」。
葉倫指出，從強勁的就業數據及美國經濟、通膨前景看來，升息的機率在近幾個月有所提升，聯準會預期就業市場將持續走強，通膨率在未來幾年內將升至二％。
近幾週已有多位聯準會官員的公開談話，釋放出升息訊號。繼紐約聯準銀行總裁杜德利及舊金山聯準銀行總裁威廉斯釋出升息訊號後，聯準會副主席費雪日前也表示，聯準會已接近充分就業和二％通膨目標。
恐引發亞洲股匯賣壓
費雪、杜德利及喬治等官員在FOMC上具投票權，下次決策會議的時間為九月二十日到二十一日。麥格里投顧亞洲上市股票主管暨投資主任Sam Le Cornu指出，若美國決定升息，將引發亞洲股匯賣壓，並導致中國資金外流。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 美升息 美國聯準會（Fed） 葉倫
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 「全球最難蓋的房子」 台中歌劇院啟用
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 販毒黑吃黑打死人 主嫌輕判10年
- 異想區 轉行
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 夏威夷海洋保護區 面積擴大四倍
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Guansi residents protest mining
- 獅子山轉往東北 不排除變強颱撲日
- 《焦點評論》環保意識
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 夜摸小堂妹胸部 被判刑1年
- 毒蟲填單求救 銀行員智逮藥頭
- 許宗力人事案》再任與連任 府：完全不同概念
- 上腸繫膜動脈症候群 急速爆瘦會要命
- 跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億
- 開學季！ 聰明佈置家中兒童房
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？
- 認養30畝田 中原號召12萬校友做公益
- 四大工業區 劃為空品淨區
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 《社論》辜振甫2.0 馬英九2.0
- 進香客心臟罷工15分鐘 手術7小時救回
- 首購買氣升 聚焦高質感建案
- 北高新地標 橋頭院檢9月成立
- 雲林溪掀蓋將動工 14戶盼暫緩拆
- 義強震罹難者增至278人 部分搜救取消
- 寶可夢化身美味漢堡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Possible judicial pick challenged
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
- 朵朵小語 沉睡與覺醒
- Celine極簡 包藏經典奢華
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分