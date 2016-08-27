美升息 葉倫︰近幾個月內機率增

2016-08-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫週五於傑克森霍爾（Jackson Hole）年度會議中發表談話，葉倫樂觀表示「在近幾個月內」升息可能性將增加；為九月升息增添選項。

雖然葉倫對何時升息語帶保留，但指出升息已浮出水面。她演講時提到，「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）為實現就業和通膨接近我們的目標，將在適當時刻，逐步提高聯邦基金利率」。

葉倫指出，從強勁的就業數據及美國經濟、通膨前景看來，升息的機率在近幾個月有所提升，聯準會預期就業市場將持續走強，通膨率在未來幾年內將升至二％。

近幾週已有多位聯準會官員的公開談話，釋放出升息訊號。繼紐約聯準銀行總裁杜德利及舊金山聯準銀行總裁威廉斯釋出升息訊號後，聯準會副主席費雪日前也表示，聯準會已接近充分就業和二％通膨目標。

恐引發亞洲股匯賣壓

費雪、杜德利及喬治等官員在FOMC上具投票權，下次決策會議的時間為九月二十日到二十一日。麥格里投顧亞洲上市股票主管暨投資主任Sam Le Cornu指出，若美國決定升息，將引發亞洲股匯賣壓，並導致中國資金外流。