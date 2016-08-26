《國際現場》自駕taxi 新加坡首試乘

2016-08-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕新加坡週四成為全球首個推出自動駕駛計程車服務的國家，一些獲邀民眾可透過智慧手機向自駕車軟體新創公司「nuTonomy」叫車，免費搭乘一次，在商業科技園區「緯壹科技城（one-north）」約200公頃的小範圍行駛及特定地點上、下車。nuTonomy表示，Google和富豪（Volvo）等多家企業近年來雖一直在公路上測試自駕車，但他們是首家向民眾提供自駕計程車載客服務的公司，比Uber將於美國匹茲堡提供的乘坐服務，更提早幾週時間。

nuTonomy自駕計程車由雷諾Zoe與三菱i-MiEV電動車改裝，前座配有一位駕駛，必要時可接手方向盤，後座有一位研究員監控車上電腦。該公司初期車隊僅6輛、預計年底將增加至12輛，最終目標為迄2018年時打造出一支完全自駕的計程車隊，以期有助於減少新加坡壅塞道路上的車輛。