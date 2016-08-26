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產能滿載 華映總座：訂單看到年底

2016-08-26

〔記者陳梅英／台北報導〕華映（2475）總經理林盛昌昨日表示，中小尺寸面板持續短缺帶動價格上漲，有助於華映毛利改善，而華映目前2座產線都處於滿載，訂單能見度看到年底。

華映為擺脫虧損，去年實施精簡措施，包括出售1座4代線給轉投資公司凌巨（8105）、關閉1座4.5代線，台灣的人員從4年前約莫8000多人到現在剩下4600人，林盛昌說，精簡措施已經告一段落，接下來人員情況應會維持穩定。

華映目前剩下2座生產線，包括1座4.5代線及1座6代線，林盛昌說，2座產線產能都處於滿載情況，在產能短缺下，華映除了優先供應車載面板外，只能挑單做，但林盛昌也指出，雖然短時間部分產品報價走揚，對於毛利率提升有幫助，但華映也不能只看眼前，必須選擇可以長期帶動利潤成長的產品。

市場需求好轉，華映是否考慮重啟關閉的4.5代線？林盛昌表示，華映無此計畫，一方面是產線重啟耗時，另外，在2座產線滿載下，需要有1座閒置產線進行新技術開發。

華映在福建莆田的6代廠進度照常，在相關資金到位後，林盛昌表示，浦田預計9月Array、Cell完成封頂，今年底完成無塵室裝置，明年1月裝機、3月點亮，5、6月就可量產，月產能規模約6萬片，第1階段投資仍以a-Si面板為主。

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  • 華映產能滿載，總座林盛昌：對毛利提升有助益。（記者陳梅英攝）

    華映產能滿載，總座林盛昌：對毛利提升有助益。（記者陳梅英攝）

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