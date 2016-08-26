互動國際 併購跨足海外

2016-08-26

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）子公司互動國際（6486）將在9月13日掛牌上櫃，仲琦、互動國際董事長鄭炎為指出，互動上櫃後，將啟動併購策略，並與合作夥伴一起跨足海外市場。

互動國際總經理郭俊良則指出，歷年來互動上、下半年營收比約4：6，今年預期中華電信（2498）下半年將積極建設下，互動下半年營運表現也將較上半年佳，全年審慎樂觀。

互動國際是一家多元化的專業系統整合服務公司，資本額約4.3億元，但目前手上約當現金達8億元，鄭炎為指出，上櫃後將在台啟動併購計畫，併購區域業者，深耕國內各地市場，預計最快明年與合作夥伴往中國市場發展。

互動上半年營收8.46億元，毛利率為37.92%，稅後盈餘0.56億元，每股稅後盈餘1.35元。

此外，仲琦也積極佈局投資新產業，鄭炎為指出，仲琦積極佈局車聯網方面，已投資2個汽車電子公司。另外，高速寬頻Wi-Fi上網速率將從1G往2.5G發展，仲琦目前已有訂單，預計10月推出，而3.1 docsis標準的產品，第4季之後會開始出貨。法人預估，在新產品陸續推出下，仲琦明年表現可望較今年佳。