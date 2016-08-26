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週休二日座談 工會支持一例一休

2016-08-26

勞動部昨在台北舉辦「週休二日」相關的勞基法修法座談，向各界說明修法案的內容及立意。勞動部次長郭國文表示，一系列座談是要向各工會團體說明立法意旨，也收集更多意見做為參考，至於國定假日，目前版本將修正為由內政部統一指定，以求全國一致；昨日有不少工會表態支持官方修法要推的「一例一休」制，但有「工鬥」成員提出質疑，官方是要砍七天國假，且將棄守「七休一」，等於連「一例一休」中的例假恐都保不住。

（記者黃邦平）

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  • 勞動部25日舉行周休二日修法座談會，工鬥團體與多個產業工會代表與會，勞動部次長郭國文（右）與工鬥成員對話沒有交集，現場氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

    勞動部25日舉行周休二日修法座談會，工鬥團體與多個產業工會代表與會，勞動部次長郭國文（右）與工鬥成員對話沒有交集，現場氣氛火爆。（記者廖振輝攝）

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