| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

北市府抗告被駁回 大巨蛋部份復工確定

2016-08-26

大巨蛋部份復工案有新進展！台北市政府去年對大巨蛋作出停工處分，但遠雄集團提起行政訴訟，要求撤銷停工處分，另向法院聲請停止執行該處分；台北高等行政法院基於公安等考量，裁准可「部份復工」，北市府不服提出抗告，最高行政法院認為原裁定並無違誤，而部份復工的範圍為何等事項，應由雙方以「誠實信用原則」協商，昨駁回抗告案確定。

對此，市府表示尊重法院意見，台北市都發局則受理遠雄補件、補印章，PC看台版結構等工程將可施作。遠雄集團發言人楊舜欽則酸說，既然最高行政法院確定抗告駁回，就表示法院也不同意市府的說法，遠雄將照原裁定書執行部份復工、改善公安；呼籲北市府回歸專業、回歸裁定，實際解決公安問題。

（記者楊國文、郭安家、徐義平、陳永吉）

廣告
  • 大巨蛋。

    大巨蛋。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 遠雄
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：北市府抗告被駁回 大巨蛋部份復工確定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.