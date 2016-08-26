北市府抗告被駁回 大巨蛋部份復工確定

2016-08-26

大巨蛋部份復工案有新進展！台北市政府去年對大巨蛋作出停工處分，但遠雄集團提起行政訴訟，要求撤銷停工處分，另向法院聲請停止執行該處分；台北高等行政法院基於公安等考量，裁准可「部份復工」，北市府不服提出抗告，最高行政法院認為原裁定並無違誤，而部份復工的範圍為何等事項，應由雙方以「誠實信用原則」協商，昨駁回抗告案確定。

對此，市府表示尊重法院意見，台北市都發局則受理遠雄補件、補印章，PC看台版結構等工程將可施作。遠雄集團發言人楊舜欽則酸說，既然最高行政法院確定抗告駁回，就表示法院也不同意市府的說法，遠雄將照原裁定書執行部份復工、改善公安；呼籲北市府回歸專業、回歸裁定，實際解決公安問題。

（記者楊國文、郭安家、徐義平、陳永吉）