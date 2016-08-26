8萬戶社宅 78％落在北北基桃

2016-08-26

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院積極推動社會住宅，內政部次長花敬群於行政院會後表示，預計二○二○年完工或開工的社會住宅將達到四萬一千多戶，搭配一年一萬戶包租計畫，就有八萬戶進度，且有七十八％會落在北北基桃首都圈，符合社會需求。

社宅弱勢入住比例掀波 臨時抽掉

另外，原排定昨天行政院院會通過「住宅法」修正草案，對於社會住宅提供弱勢族群入住比例，訂為二十％，同時刪除原有十二種特殊情形身分的弱勢身分認定，改為授權地方政府自訂，但因社會住宅推動聯盟等多個民間團體提前得知，引發不滿，昨赴行政院抗議，要求保障弱勢比例應提高至三十％以上，政院則趕在抗議前臨時抽掉「住宅法」修法一案。

台灣社會福利總盟理事長陳節如表示，社會住宅本就應提供給弱勢族群居住，她實在不曉得新政府為何要政策轉彎；居住正義應彰顯出來，社會住宅若不能明定三十％的弱勢保障，單親家庭、身心障礙者與老人等，要如何入住？

林全在聽取報告後表示，居住是基本人權，也是社會正義，為照顧弱勢族群，協助剛進入職場的青年，將以八年達成二十萬戶社會住宅為目標，透過多元方式辦理，以貫徹總統蔡英文的「只租不售」社會住宅政策。

花敬群表示，社會住宅實施方案由地方政府當作實施主體，興辦能力較弱的縣市會由中央協助，有關最重要的土地和財源，目前透過「住宅法」修法，讓無償撥用相對順利，國有地有償撥用轉化為長期租用，讓地方政府降低必須編列預算的財務壓力。

他說，財源部分設立社會住宅融資服務平台，希望銀行的寬裕資金，能做為地方政府興建社會住宅的營建費用籌措來源。

在包租構想方面，花敬群表示，將提供房東稅負減免、修繕補助，也給予經營包租業者免稅優惠做為誘因，希望民間空屋能有效轉化為社會住宅，這部分預算全由中央住宅基金負擔，配合地方政府推動。

花敬群說，明年預計推動六都各一千五百戶，另挑選兩個較有意願的縣市各興辦五百戶，合計一萬戶試辦，後續視情形滾動式檢討。