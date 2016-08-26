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台幣升1.02角 收31.670元

2016-08-26

〔記者吳佳蓉／台北報導〕股匯雙漲，台股昨日大漲98.09點，加上韓元走強，雙雙推動新台幣呈偏升格局，昨終場以31.670兌一美元作收，強升1.02角；惟受美國聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）發表演說前夕影響，匯市交投量縮，台北與元太外匯經紀公司總成交量僅8.91億美元。

外匯交易員表示，儘管歐美股下跌、亞股皆墨，昨日台股表現一枝獨秀，大漲近百點，外資熱錢持續買超台股，暫時沒有撤離打算；加上出口商拋匯，昨日新台幣開盤即跳升3分，之後一度開高走高，終場強升1.02角。

外匯交易員表示，昨日新台幣雖走升，但整體交投相對冷清，應與觀望葉倫今日將出席傑克森霍爾（Jackson Hole）年會發表談話有關，觀望氛圍濃厚，使兩大外匯市場交易量減至10億美元以下。

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