裕日車全年EPS 挑戰15元

2016-08-26

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）宣佈跨入油電混合車市場，引進日產（NISSAN）第一輛油電混合車Murano Hybrid豪華跑旅登台，法人預估，將帶動裕日車本業獲利成長，全年每股稅後盈餘挑戰15元。

裕日車副總李振成表示，受到油電混合車補貼取消影響，今年1~7月全台油電混合車掛牌數為4991輛，較去年同期5596輛衰退約1成。但裕日車9月仍將引進日產第一台油電混合車Murano Hybrid 2.5L車規登台，該車是由美國密西西比州Canton工廠生產製造，原裝進口來台。

李振成說，由於裕日車販售的NISSAN車款建議售價很少超過200萬元，這次Murano Hybrid也刻意壓低至每輛199萬元起，幾乎是虧本賣，僅限量50輛，將瞄準40~55歲，年收入約200~300萬元的已婚高品味男性消費者，與Lexus NX300H、Lexus RX270、Audi Q5、Volvo XC60等主要豪華品牌進口休旅車互別苗頭。

裕日車1~7月累計新車掛牌數達2萬7777輛，市占率11%，上半年稅後淨利達24.07億元，每股稅後盈餘8.02元，其中本業淨利達7.6億元，較去年同期成長。

裕日車9月也將引進日產頂級跑車GT-R小改款登台，全年新車銷售量將達4.35萬輛，法人預估，將可帶動裕日車全年本業淨利挑戰14億元，年增逾1成，但日圓是否續貶，將是下半年獲利重要變數。

轉投資的東風日產今年挹注獲利預估將持平，全年稅後淨利將挑戰45億元，每股稅後盈餘15元，較去年同期成長近1成。