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超商來客數 1年29億人次

2016-08-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會昨公布最新統計，截至去年底，全台五大便利超商總店數達1萬0207家，去年超商總來客數為29.1億人次，平均每人到超商消費金額也續增至72元，顯見超商已成為消費者高度依賴的零售通路。

公平會昨天公布對7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK和台糖等五大超商經營概況調查，結果顯示，至去年底為止，五家超商門市總店數達1萬0207家，總店數較前年底增加53家，若與十年前8664家相較，近十年超商成長幅度達17.8%。統計也顯示，去年總來客數為29.1億人次，與前一年相當；平均每人消費金額為72元，則比前年的71元多了1元。

觀察超商門市地區分布，以新北市2039店（占19.98%）最多，其次依序為台北市1472店（占14.42%），以及桃園市1203店（占11.79%）。

統計資料也顯示，去年超商銷售的商品，菸品、飲料類、便當、三明治及熱食類等商品銷售最多；在服務性商品部分，提供服務項目主要有代收費用、購票服務及休閒旅遊票券販售等。

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  • 全台五大便利超商總店數達1萬0207家，去年超商總來客數為29.1億人次。（本報資料照）

    全台五大便利超商總店數達1萬0207家，去年超商總來客數為29.1億人次。（本報資料照）

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