海航負債近2.82兆 傳習近平按耐不住要出手「止血」

債務總額達逾940億美元的中國海航集團，近日持續出售資產，傳中國政府已按耐不住，決定出手搶救海航。（路透）

2018-06-17 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕債務總額達逾940億美元（約新台幣2.82兆元）的中國海航集團，近日持續出售資產，傳中國政府已按耐不住，決定出手搶救海航。

《彭博》報導，有不具名人士表示，中國政府高層認為海航集團遇到的僅僅是「流動性問題」（liquidity problems），應支持海航融資，據傳12日，中國央行一位高官已和三家監管機構、海南省政府、海航集團董事局主席陳峰和該集團最大的債權人開過會，在會中「鼓勵各方支持海航集團發債」。

海航集團近期陷入財務危機，該集團去年獲利還無法填補利息開支，導致股價暴跌、停貸風波四起、延期兌付等問題下，海航曾一度與安邦、萬達等機構成為金融監管機構的眼中釘，今年已出售近150億美元（約新台幣4527億）的資產與股票，不過《彭博》認為海航承受逾940億美元的債務。

日前中國安邦保險集團陷入財務危機，前董事長吳小暉涉嫌詐欺和貪汙652.48億元人民幣（約新台幣3023億元）被捕受審，但中國最高領導人認定海航與安邦不同，中國政府已決定出手搶救海航，但不清楚中國領導集團如何界定。

《法廣》引用明鏡集團總編輯何頻認為，海航集團存亡事關重大，這麼大的事李克強等人都不可能做主，應是習近平親自出馬決定救援海航，而中國國家副主席王岐山一直被質疑與海航有某種神秘的聯繫，王岐山是否出面也是各界關注的焦點，何頻分析，王岐山不可能出面，但可以認為王岐山是海航的「隱形後台」。

為什麼中國高層決定繼續支持海航，何頻指出，中國領導集團擔心龐大的海航一旦崩潰，會連帶許多銀行垮台，恐造成難以設想的更嚴重的後果，遂決定出手止血。