習近平要大幅開放外資准入門檻 美指期應聲上揚

習近平今出席博鰲亞洲論壇開幕式，在演講中進一步透露了中國開放經濟的計劃。（彭博）

2018-04-10 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今出席博鰲亞洲論壇開幕式，他在演講中進一步透露了中國經濟計劃，包括降低汽車和其他商品的進口關稅，以及放寬外資金融機構設立限制。由於最近美中貿易摩擦，習近平的談話似乎激起投資人信心，在指數期貨電子盤上，美三大指數均呈現上漲趨勢。

習近平表示，中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大出口，促進經常項目收支平衡，今年將會相當幅度地降低汽車進口關稅，並降低部分其他產品進口關稅，加快加入WTO《政府採購協定》的進程。

習近平也表示，中國將會大幅度放寬市場准入，強調會加快外資金融機構設立限制、擴大外資金融機構在華的業務範圍，並拓寬中外金融市場合作領域；習並表示，中國的製造業目前已基本開放，受限制的汽車、船舶和飛機等行業，現在已具備開放基礎，下一步會放寬外資股比限制，特別是汽車行業的外資限制。

習近平也說，會在今年上半年完成修訂外商投資負面清單工作，中國將會創造更有吸引力的投資環境，也會加強知識產權保護，保護在中外企的合法知識產權。

由於最近美中貿易摩擦，習近平的談話似乎激起投資人信心，在指數期貨電子盤上，美三大指數呈現上漲趨勢，截至台灣時間10日上午10點57分，標準普爾500期電盤漲29.8點、漲幅1.14%，那斯達克期電盤漲97.8點、漲幅1.50%，道瓊期電盤漲288點、漲幅1.20%。