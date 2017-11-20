中國砸重金挖電池技術人才 南韓業者發出人才流失警報

中國企業以3至4倍薪水，大舉挖角SK Innovation等南韓電池業技術人才，有10年以上經驗者，年薪更超過4億至5億韓元（約1100萬台幣至1370萬元），使南韓電池業發出人才流失警報。圖為SK Innovation位於首爾的總部。（圖／路透）

2017-11-20 21:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據韓聯社報導，中國企業以3至4倍薪水，大舉挖角南韓電池業技術人才，有10年以上經驗者，年薪更超過4億至5億韓元（約1100萬台幣至1370萬元），使南韓電池業發出人才流失警報。

分析師指出，繼在半導體和消費電子領域全面縮小與南韓的技術差距後，中國如今又在未來科技產業－－電池領域猛追，南韓電池業希望政府趕緊採取補救措施。

隨著中國準備在電池業崛起，並進行大規模投資，南韓高級人才成為重點吸引對象。南韓業內人士指出，最近中國主要電池業者鎖定SK Innovation、LG化學、三星SDI等業者的研發和工程人員進行大規模挖角戰。

人力資源公司正為中國業者蒐集相關人才訊息，並進行私下接觸，南韓國內在職的電池業核心人員有30%至40%是重點對象，有人已接到中國業者的徵詢。中國一家新能源汽車公司至少已與超過百名南韓相關人才進行接洽，未來可能有不少人難以抵擋中方的優厚待遇而跳槽。