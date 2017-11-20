中科管理局長：營業額上看5500億元、明年6200億

2017-11-20 20:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部科學園區今年前10個月營業額新台幣4371億元，較去年同期成長6.35%，中科管理局長陳銘煌表示，眾多廠商量能今年第3季起產能上衝，因此今年營業額可望達5300到5500億元，再創歷史新高點，而明年可達6000億至6200億元。

陳銘煌表示，積體電路產業於今年初受新台幣升值影響，致1至4月營業額微幅衰退1.58%，惟受惠於智慧型手機、伺服器、車用的性能提升需求增加及記憶體供不應求，接單暢旺，使營業額穩定成長。

1至8月營業額已由負成長轉為正成長3.21%，加上10奈米製程於第3季底出貨開始放量，可望推升園區營業額，再創新高。

陳銘煌表示，至10月中科營業額巳達4371億元，比去年成長6.35%，由於智慧型手機、伺服器、車用的性能提升需求增加，眾多廠商量能今年第三季產能上衝，11月份，台積電的產能再衝上來，營業額可望達5300到5500億元，再創歷史新高點。

陳銘煌指出，中科第三季台積電10奈米製程於第3季開始出貨放量，加上台灣美光記憶體投資擴產效益，中科園區9月與10月，合計兩個月營業額衝破千億元大關，較去年同期成長達13.5％。

陳銘煌表示，中科到今年10月底為止，已引進184家廠商，投資規模達2兆886億元，其中，台積電、台灣美光記憶體、日商安川公司、台灣精銳與先進光電公司，將於下半年持續增加投資擴廠，總投資金額達6616億元，預估明年中科全年營業額可望挑戰6000億到6200億元。