合庫金新董座雷仲達 「凱校一期」淵源轉戰財政

財政部今天宣布，將由中央存保董事長雷仲達接下合庫金暨合作金庫銀行董事長一職，公職生涯豐富的他，金融圈資歷相當完整、豐富。（記者盧冠誠攝）

2017-11-20 17:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕財政部今天宣布，將由中央存保董事長雷仲達接下合庫金（5880）暨合作金庫銀行董事長一職，公職生涯豐富的他，金融圈資歷相當完整、豐富。

1953年次的雷仲達，政治大學國貿所畢業後，1977年即進入中央銀行服務，從業務局基層辦事員做起，之後大半時間於外匯局服務，直到2005年，在前高雄市代理市長陳其邁力邀下，再轉戰高雄市政府，出任財政局長一職。

讓雷仲達由貨幣政策轉到財政政策，這淵源要從凱達格蘭學校談起。

雷仲達參加凱校第一屆國家政策與領導班，當時的同學有民進黨立委陳其邁，就在2005年陳代理高雄市長期間，時任高雄市財政局長董瑞斌轉任菸酒公司董座，遺缺一出，他第一時間想到的就是雷仲達。

雷仲達在高雄一待就是6年，歷任陳其邁、代理市長葉菊蘭、現任市長陳菊等；他回憶，剛開始到高雄的時候，確實有點壓力，畢竟中央與地方還是不同，好在遇到的長官都非常照顧。

剛到高雄市的雷仲達，想到一開始在議會面對的震撼教育，確實讓人印象深刻，不過，他說，「後來就很好，我走的時候，藍綠議員都請吃飯，大家都變好朋友，也獲得很多友誼」。

「新的業務就當一種學習！」雷仲達日前接受本報專訪時曾說，從央行到財政局，是很大的轉變，現在到存保也有很多它的專業，而一個新的環境、新的業務，就是一種挑戰與學習，期間非常感謝許多貴人幫助，像彭總裁（央行總裁彭淮南）和高雄市的長官們。