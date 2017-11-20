董瑞斌掌第一金！合庫、台企銀董座由雷仲達、黃博怡接任

雷仲達將接任合庫金控及銀行董事長。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-20 16:34

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今日一次公告三位公股行庫董事長新人事案，一銀金控暨一銀董事長將由台北捷運公司董事長董瑞斌接任，預訂明日交接。另金融界震撼的是，合庫金控暨合庫銀董事長則將由中央存款保險公司董事長雷仲達接任，台企銀董事長將由金融研訓院院長黃博怡接任，預訂本周五交接。

財政部表示，接任第一金、第一銀董事長的董瑞斌，除為現任台北捷運公司董事長，過去也曾任悠遊卡投資公司董事長、中國科技大學商學院院長、兆豐金控總經理、兆豐票券公司董事長、中央存款保險公司董事長、台灣菸酒公司董事長、高雄市政府財政局局長、第一金控總經理、台糖公司總經理、高雄銀行董事長，以及台經院財務金融所所長，經歷豐富。

接任合庫金控及銀行董事長的雷仲達，過去曾任中央銀行襄理、研究員、行務委員、正修科技大學、高雄應用科技大學、文化大學助理教授、教授、高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長，現職為中央存款保險公司董事長。

接任台企銀董事長的黃博怡，過去曾任安泰商業銀行監察人、高雄銀行常務董事、玉山金控董事、玉山銀行常務監察人、台灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金常務董事等，現職為金融研訓院院長。