下月接手澳盛54萬張信用卡 星展力拼信用卡權益一年不變

2017-11-20 16:01

〔記者李靚慧／台北報導〕星展銀行、澳盛銀行即將在下月9日合併，針對目前澳盛銀行持卡人最關注的信用卡權益調整問題，星展銀行（台灣）營運長楊真理今日表示，星展銀目前正與澳盛銀原有的合作廠商簽約，力拼相關權益「一年內不變」。

星展銀與澳盛銀原定本月25日合併，但因業務移交進度，星展銀已公告合併基準日延後至12月9日，星展銀下月將將正式接手澳盛信用卡逾54萬張流通卡、32萬張有效卡，星展銀預估，在合併之後，將接手澳盛銀行的消金新客戶人數，將超70萬人。

為因應龐大的客戶服務需求，星展銀行趕在正式合併的三周前，今日與IBM合作推出結合LINE官方帳號，使用人工智慧（AI）技術的線上智能客服「星展ｉ客服」，希望能夠紓解龐大的客戶服務需求。

星展銀行營運長楊真理表示，目前客戶服務接獲的相關詢問，最普遍的就是合併後的信用卡服務，例如信用卡是否可繼續使用、繳款方式、代扣繳等問題，目前都可在智能客服中提供。

至於持卡人最關注的市區停車、機場停車等優惠，星展銀表示，原定的優惠條件期限都是至今年底（12月31日），目前星展銀正積極與澳盛銀行原有的合作廠商一一重新簽約，希望盡可能將原有的優惠「維持一年不變」，但如果出現特殊狀況無法繼續，也會提前公告進行告知。