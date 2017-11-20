綠能屋頂廠商意願低 經部：將放寬條件

左起經濟部長沈榮津、能源局長林全能、能源局組長陳崇憲。（記者黃佩君攝）

2017-11-20 14:01

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部上週推出綠能屋頂方案，由地方政府整合家戶屋頂，「政府零補助、住戶零出資」，但由系統商競標申設後，地方政府、家戶分別可得到3%及10%以上的回饋。不過由於競標的太陽能光電系統商有資格限制，恐怕僅限20多家大業者，引發廠商表示意願不高以及條件嚴苛說法。能源局長林全能今表示，目前實績、資本額的要求會把小型廠商防堵在外面，業者有反應，未來若地方政府覺得不需要，條件可以再放寬。

為鼓勵家戶設置屋頂型太陽能，經濟部上週公布「綠能屋頂」方案。原傳出政府將補助40%，但後改為政府零出資，由躉購電價給予優惠；其中由地方政府擔任吃重整合角色，普查屋頂設置潛力，未來適用方案者將可適用優惠躉購費率，而地方政府將可獲得3%、 屋主可獲得至少10%的回饋。

不過根據方案，太陽光電系統商須以競標方式，競爭地方政府所整合的屋頂場域，且參與資格也有嚴格限制，實收資本額須達兩億台幣以上，設置實際更須達5MW，不少小型廠商或社區行公民電廠被排除在外，恐怕只有20多家大型系統業者可參與。也有業者指出，能源局希望一區至少整合50MW以達到經濟規模，但換算起來約為5千戶屋頂，數量太大，整合不易。

而對外界批評，林全能今回應表示，方案希望地方政府擔任整合角色，盤點地方設置潛能，方向應無問題。不過對排除小廠商聲浪，林全能也表示有修正空間。他指出，目前有些廠商反應門檻要有實績、又要有資本額，會把小型廠商防堵在外面不能參加，廠商覺得不應該這樣子，「這個倒是可以去放寬」。

林全能說，目前設計門檻規定一定實績、有一定的資本額，保障整個裝設流程執行可被信賴；但目前還在與地方政府做細節討論；若地方政府認為門檻要求可以不太需要，就能夠放寬。

太陽光電發電系統同業公會理事長郭軒甫日前也發文也表示，全民參與才能取得最多的支持及共識，只圖利中、大型的業者，短期間看起來似乎對業者有利，「但好處全拿的政策，最後反噬的力量反而會很大」。郭軒甫也強調，需讓公民電廠、社區電廠、地區電廠及民眾自設，全民參與我們才能得到最多的社會共識及支持。

郭軒甫也說，針對政府推出的方案，他鼓勵屋主自設能享有12到16%的投資報酬率，真正的全民參與會讓全民更有感。他也強調，由於核電除役會有4GW的缺口，小屋頂上的速度最快，而且又能減少線路傳輸；他估計如果真的能簡化流程，在十個工作天內完成所有手續，內線併聯且全額躉購，全年屋主自設的量至少有3到5萬戶，也就是每年會有3到500MW。