新日光遞件申請產業創新轉型基金 火速通過第一關

2017-11-20 14:05

〔記者陳梅英／台北報導〕太陽能電池廠新日光、昱晶 與昇陽科日前宣布「三合一」，一躍成為台灣最大太陽能廠，國發基金今日證實，新日光已經代表遞件申請產業創新轉型基金，並且已通過政策評估會，接下來就會進入第二關，由民間組成的投資審議會。

經濟委員會今日審查國發會經管的非營業基金包括國發基金、離島基金與花東基金107年度預算，國發基金副執行秘書蘇來守證實，太陽能廠新日光在宣布組成大聯盟後隨即遞件向國發基金申請創業轉型基金支持，目前也已火速通過第一關，由財經部會組成的政策評估會。

蘇來守表示，除了新日光之外，另外有四家也陸續通過政策評估會，並有一家進入由民間組成的投資評估審議會，能否順利到最後一關，國發基金的管理委員會，年底可望揭曉，由於這家公司是上市櫃公司，國發基金不便透露該公司名稱，但可以知道的事這家公司是傳產轉科技，且符合目前產業政策方向。

根據產業創新轉型基金設置要點，要爭取注資須過三關，包括政策評估、投資評估審議會，最後才進國發基金管理委員會。

其中，政策評估會由相關財經部會組成，政策評估審議會通過後，須請專業機構就財務、法務、稅務及公司資產進行鑑價後提出報告，再送到由專家學者組成的投資評估審議會，最後才會進國發基金管理委員會討論。

一般來說，若進行整合順利，整個審查流程大約需要二至三個月，而產業創新轉型基金成立以來，目前僅有如興拿到注資，若無意外，年底將出現第二家。