權值雙王不給力 台股跌破1萬700點

2017-11-20 13:54

〔記者卓怡君／台北報導〕美股上週五拉回，台股小幅開高後，賣壓又再出籠，指數由紅翻黑，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）表現無力，加權指數在平盤附近震盪，電子股走弱，金融股逆勢撐盤，台股收盤下跌37.09點，收在10664.55點，成交量約1083.23億元。

今日中小型股表現活潑，OTC指數一早再創新高，中小型股成為盤面重心，阿里巴巴集團決定投資高鑫零售（6808-HK）36.16% 股權，潤泰集團旗下的潤泰新 （9945）及潤泰全（2915）確定售出手中部分持股，潤泰新在此一交易中預估獲利112億元，潤泰全預估獲利168億元，潤泰全、潤泰新早盤雙雙大漲，但因折價交易，開高後漲幅快速收斂。

進入年底集團作帳，大同（2371）連兩日放量大漲，華新家族也有發動跡象，聯電集團旗下原相（3227）一馬當先，放量大漲，尾盤亮燈漲停，再創波段新高，永豐餘集團元大（8069）亦再攻高，表現不俗。

今日電子股休兵，金融股轉強，新光金（2888）帶頭爆量大漲，重新收復10元關卡，國泰金（2882）同步創下波段新高。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，隨財報季告一段落，財報對盤面帶來的影響逐步淡化，法人將重新聚焦第四季至明年上半年營運展望，股價經過一段時間修正的產業領頭羊，或者是強者恆強的半導體龍頭，將是現在投資焦點，此外，紡織類股指標股逐步走出營運成長停滯期，明年有望重拾成長性，也可留意逢低進駐績優傳產股。