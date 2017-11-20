全球半導體排名 三星將登頂 聯發科恐跌出前十名

根據國外調查網站IC Insights評估，韓國三星今年有望在市佔率上擊敗英特爾，躍居全球第一大半導體工廠。（美聯社）

2017-11-20 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球半導體廠的排名即將發生劇烈變化，據調查，韓國三星有望在今年內擊敗英特爾（Intel）躍居半導體龍頭，另外像韓國SK海力士（Hynix）及美國美光（Micron）也都同步提升排名，而台灣的聯發科則恐將跌出前10名之外。

根據國外研調機構IC Insights的調查評估，英特爾自從1993年以來，已經位居全球半導體龍頭長達24年，但隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的價格高漲，包括三星、SK海力士及美光這三大記憶體廠今年的市占率與排名都可望同步躍升，特別是三星的市占率今年預估將攀升至15%，一口氣超越英特爾的13.9%，躍居全球半導體龍頭地位。

另外IC Insights也評估，博通（Broadcom）今年有望超越高通（Qualcomm），成為全球第一大IC設計廠；而輝達（NVIDIA）今年營收則大增44%，將躋身全球前10大半導體廠之列；反而聯發科今年營收將衰退11%，恐因此跌出前10名之外。