中國大潤發賣淘寶 潤泰雙星EPS分別貢獻17.84元和6.7元

2017-11-20 10:15

〔記者楊雅民／台北報導〕潤泰雙星潤泰全（2915）和潤泰新（9945）將間接持有的中國大潤發的股權賣給淘寶，處分利益分別為168億元和112億元，對潤泰全和潤泰新每股盈餘貢獻分別達17.84元和6.7元。

受到小金雞出售，處分利益可望於第四季入帳激勵，潤泰全開盤股價一度上攻至57.9元，逼近58元的漲停價，隨後漲幅收斂，目前盤中股價為54.8元，漲幅收斂為3.79%。

潤泰新開盤股價也攻上34.85元，逼近34.9元的漲停價，隨時向下震盪，目前盤中股價落在33.6元，漲幅收斂為5.67%。