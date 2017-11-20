11/20重要財經新聞一覽

台灣日報總部大樓轉型商旅不成，李方集團決定以6.2億元賣給澄清醫療集團。（資料照，記者徐義平攝）

2017-11-20 09:36

自由時報財經：台灣日報大樓 謝東閔女6.2億接手

位於台中市西屯區文心路三段的前台灣日報總部大樓轉型為商旅不成，賣給澄清醫療集團。根據實價網最新資訊，李方集團旗下的世紀商旅在七月時將該大樓以6.2億元賣給鈺永股份有限公司；買賣兩方背景皆大有來頭，鈺永公司董事長謝式冰是前副總統謝東閔的女兒，也是澄清醫療體系大股東，謝式冰的次子林晉頡則曾引進米其林一星級的「添好運」來台設店。

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台灣日報大樓 謝東閔女6.2億接手

蘋果日報財經：握20兆資金 壽險重返房市獵樓

台灣壽險業手握逾20兆資金，資金滿手壓力下，睽別1年在台北市未獵整棟大樓後，今年第3季起再度掀起一波「進場潮」，包括富邦人壽、台銀人壽、中華郵政人壽均買下位於北市的整棟商辦不動產。分析師指出，「只要租金收益率有3%的北市案源，壽險業者就會點頭。」

工商時報財經：長庚退出 台塑三寶董事

長庚醫院爆出急診風波，引發各界對其諸多質疑與嚴厲抨擊，回應社會期許，長庚醫院日前成立革新小組，規劃推動一系列改革方案。據了解，為澄清外界圖利誤解，長庚醫療財團法人擬推動包括請辭台塑、台化、台塑化三家公司董事，且所持所有上市公司股份將不行使董監事選舉投票權，並決定不再加碼台塑集團持股等三項改革原則，預計提報12月長庚董事會決議。

中國時報財經：台灣史懷哲 黃勝雄可望任董事

為重新爭取各界對長庚醫院醫療、公益形象的支持信心，長庚醫療財團法人深感需要由社會賢達進入董事會，協助指導推動各項社會公益事業，因而在張昭雄請辭董事後，力邀有台灣史懷哲美譽、花蓮門諾醫院前院長黃勝雄醫師為長庚醫療財團法人董事候選人，以期符合社會期待。

經濟日報財經：蘋果攻AR眼鏡 廣達搶單

市場傳出，蘋果將在2018年底或2019年推出新款穿戴式裝置擴增實境（AR）眼鏡，找上廣達代工，廣達副董事長梁次震為此祕密籌組千人團隊進行產品研發，扛下蘋果AR眼鏡組裝重責大任。對於相關傳聞，廣達發言系統表示，無法對單一客戶評論，強調AR領域一直是廣達近年積極布局的關鍵應用市場，目前的確有相關研發團隊運作中，並涵蓋雲端應用軟硬體等領域。

星島日報財經：騰訊料續領港股破關

港股上周維持慢升格局，以騰訊（700）等領漲大市。周五收報29199點，升180點或0.6%，創2007年12月初以來收市新高，成交額過千億，但下跌股份則逾60%。有分析師表示，外圍仍需觀望美國稅改及下月加息進展，預計本周股指仍將以波幅走勢為主。