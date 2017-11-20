梅克爾組聯合政府失敗 歐元急跌！

德國總理梅克爾（圖）協商籌組聯合政府失利，歐元週一應聲擴大跌勢，歐元失守1.18關，兌美元盤中一度跌0.58%至1.1722美元，現報1.1736美元，跌0.46%，另外歐元兌日圓更跌至兩個月低點。（路透）

2017-11-20 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾協商籌組聯合政府失利，歐元週一應聲擴大跌勢，歐元失守1.18關，兌美元盤中一度跌0.58%至1.1722美元，現報1.1736美元，跌0.46%，另外歐元兌日圓更跌至兩個月低點。

梅克爾欲在台灣時間今天（20日）凌晨1點前協商籌組聯合政府，不過最新消息指出，因卡在移民政策和環保等棘手問題，自由民主黨（FDP）已宣布退出協商，此次談判破局後，意謂梅克爾必須尋求和綠黨組成少數政府，甚至可能重新舉行大選。

協商破局後，歐元週一在亞洲盤初繼續擴大跌勢，歐元兌日圓跌至9月中旬以來的低點至131.16日圓；歐元兌美元也失守1.18大關，下跌0.46%至1.1736美元。

梅克爾對於自民退出談判的決定表示遺憾，並強調稱聯合政府本應加強德國的穩定。自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）則說，「今天沒有任何進展，反而有挫折！寧可不要執政，也不要爛執政，再見了！」