台股盤前》外資買超力道保守 台股走勢持續震盪

台股近期走勢應仍持續呈現震盪整理格局，觀察重點為季線支撐與月線壓力孰先突破，進而引出多空雙方新一波表態。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-20 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（17日）台北股市受前日（16日）美股收漲且科技類股大漲的激勵下，加權指數開高後即穩守10700整數關卡，在三大法人同步作多帶動下，加權指數最終收在10701.64點，上漲76.60點，成交金額為1265.46億元，三大法人合計買超金額為新台幣43.74億元，外資買超25.39億元，投信買超4.10億元，自營商買超14.25億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位大幅增加7,678口為47,274口。

外資上週五（17日）於期現貨市場同步作多，在期貨多單部分大舉增加了7,678口，但在現貨市場買超力道則是略顯保守且追價意願不高，加權指數尋求繼續上攻的契機與發動仍舊得看外資操作心態而定；台股近期走勢應仍持續呈現震盪整理格局，觀察重點為季線支撐與月線壓力孰先突破，進而引出多空雙方新一波表態。

今日觀察重點：

目前的多頭市場終於露出疲態，美國股市週三收低，道瓊指數創三週收盤低點，盤中一度下跌達 166 點，在奇異股價反彈 2% 的支撑下，削減跌幅，美股四大指數跌幅介於-0.47%至-0.90％，科技股暫守月線，而道瓊則失守月線，由於月線仍走揚，因此短時間將得在月線附近作整理，整體而言，美股四大指數長期趨勢仍偏多。

週三台股持續反應Q3財報表現，再加上前一天美股下跌，使買盤持續觀望，指數下跌56.53點，而以10630.65點作收，成交量1267.21億元，呈現量增價跌，量略高於20日均量1234億，短線量能未大幅退場，預期指數再拉回空間不大，而OTC守穩月線，且上漲0.37%。

觀察台股技術面，台股本波指數瞬間從9/26低點10257點上漲以來，直至11/6盤中見到新高點10858.50點之後，才開始因營收與Q3財報公布而出現拉回整理，周三因持續反應部分財報不如預期，而讓指數再度見到近期低點10600點，而此位置也剛好是季線支撐，因9日KD值持續下彎中，目前分別來到23與36，因此仍持續為漲多拉回整理格局，但已漸接近超賣區，而以前波上漲點數約600點拉回0.382倍計算，只要在10600點附近以上都可視為強勢整理格局，在Q3財報已揭露完畢之下，短線財報利空影響將減小，台股仍有機會在10550~10650點間尋找近期較大支撐，短線較大壓力則在下彎月線附近（約10750點），以目前量能推估，指數極短線操作區間10550-10750點。

三大法人合計賣超約151.41億元，外資-137.35億元、投信+3.16億元、自營商-17.22億元。

根據已公告第3季財報的上市櫃公司資料顯示，拜該季度財報獲利拉升，刺激公司每股淨值提升，並促成在第3季每股淨值攀高至票面10元上方，並因此在11月22日正式恢復取得信用交易資格的股票，計有本盟、撼訊、友威科、悠克、全友、光洋科、凌網、華航、第一銅、嘉鋼及麗台等11檔上市櫃股票。此外，因每股淨值跌破票面10元而被取消信用交易的股票，計有新利虹、天宇、喬鼎、華容、台船與常珵等六檔。六檔股票近期股價走勢因下周二將被取消信用交易而回跌。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供