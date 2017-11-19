中油「黑客松」高雄廝殺 加油便民程式抱獎

2017-11-19 11:51

〔記者黃佩君／台北報導〕中油昨在高雄舉辦「中油黑客松、加油便利站」程式設計大賽，經過一整天激烈的捉對廝殺，由KUAS MIS團隊奪冠，抱走10萬元獎金。中油公司董事長戴謙強調，參賽者所設計出來的程式頗具創意與巧思，將作為公司內部參考引用。

中油昨在高雄舉行第一場黑客松程式設計比賽，於高雄市宏南活動中心舉辦，經一整天激烈捉對廝殺，結果揭曉由KUAS MIS奪冠，獲得10萬元高額獎金；第二名、第三名由則Challenge Power、Hen Na So拿下，獎金各為5萬元、3萬元。

昨除戴謙親自坐鎮比賽現場，經濟部資訊中心主任馬正維也親自南下擔任評審，中油副總經理畢淑蒨、李順欽等一級主管以及加油站聯誼總會總會長余建良，也到場齊為選手加油打氣；主辦單位更特地邀請啦啦隊為比賽造勢暖身。

馬正維表示，這次除了正式參賽隊伍，中油內部也踴躍報名參加員工組，競爭同等激烈，這是和台電、台糖等經濟部事業單位非常不同之處。

戴謙也說，黑客松比賽現場不僅有參賽者，中油公司多位一級主管也到場為選手加油打氣，可見對參賽者的重視；參賽者設計出來的APP、LINE甚具創意，提供不同角度的創意與思維，這些創意軟體未來都將轉為中油公司內部資料、數據分析程式。

中油表示，「黑客松」（Hackathon）實際就是Hack（程式設計）＋Mrarthon（馬拉松），「黑客松」比賽就如同跑馬拉松方式激發創意和構想，實作出應用服務或各式APP軟體。由於是「創意比賽」，因此在配分權重方面也著重軟體設計內容創新，其中，未來開發及應用可行性占35%，作品架構完整性占30%，作品創意是否符合活動主題與需求占25%，最後一項報告呈現占10%，參賽者如使用開放原始碼或自行撰寫程式則予以加分。