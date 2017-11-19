緩起訴遭撤 群聯董事長潘健成：配合司法調查

2017-11-19 10:21

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯董事長潘健成涉及證券交易法一案，原新竹地檢署予以不起訴暨緩起訴處分，但高檢署審核結果認為偵查不完備，發回續查，對此群聯一早發出聲明指出，潘健成等相關人員目前尚未收到高檢署通知，但不論審核結果為何，潘健成及相關人員絕對尊重司法，會持續依循司法程序，高度配合各司法單位後續任何之必要性調查，期早日釐清所涉及之相關法律議題，並靜待司法調查結果。

潘健成表示，個人將針對此案配合司法相關單位必要性之調查，在此同時，仍會善盡企業經營之責，秉持著創業以來一貫拚搏作風，在工作職務上善盡所有應盡之責任，絕不怠慢，讓群聯電子的營運將不會受到個人之司法程序、結果而有所影響。

群聯指出，自2016年8月5日檢調單位進入該公司開始進行相關司法案展開調查以來，即便調查程序繁複冗長、甚至在此期間查出有資本市場禿鷹對本公司形成負面傷害，但群聯電子長年所建立起的堅毅企業文化，讓該案對本公司之營運的影響降至最低。在該公司全體員工上下團結一條心的努力下，自去年8月份事發以來，所有群聯人仍持續恪守各自職務本份，齊心努力致力於快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片、IP（矽智財）、成品等各項新產品之技術研發、市場發展，並維持長期穩健成長的步伐，積極朝向擴大全球市場版圖目標邁進，為公司創造最大價值及利潤、善盡企業經營之社會責任，並於2016年全年及2017年前三季皆交出獲利佳績，表現優於同業。因此，即便目前司法案後續仍有新的既定之程序尚待調查釐清，群聯電子全體員工仍將保有團結、堅毅精神，致力讓公司營運在正軌上運行。

另外，群聯指出，針對公司多位股東近期反應，自去年該案事發以來，營運及財報表現一切正常且績優，產業地位甚至隨著技術領先而提升，然而，今年9月初以來本公司在資本市場上的交易出現大量不正常的借券賣出等空方操作，即便主管機關提出警示也無法扼止此一不正常交易狀況，由於這些交易的發生時間與司法程序的時間點看似有所連動，疑似資本市場禿鷹再次利用司法案進行惡性操控，而影響良性投資人之權益。

因此，在此期盼主管機關能顧及台灣產業經濟正向發展慎重其事，予以協助並強力扼止此不當之投資風氣，讓台灣資本市場良性投資環境助力台灣的產業經營發展以提升國際競爭力，也為維護台灣證券市場正當性投資人之投資權益，才能讓台灣的投資人能與台灣的企業共同享有經濟發展之實質意義。