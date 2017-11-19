誰中千萬沒領？7～8月千萬中獎發票 有3張未領

9-10月期統一發票即將於週六（25）日開獎。（記者吳佳蓉攝）

2017-11-19 09:36

〔記者吳佳蓉／台北報導〕誰中千萬還沒領？！9～10月期統一發票即將於週六（25）日開獎，財政部表示，但至今7～8月期千萬中獎發票仍有3張未領，分別於台北中正區太陽堂老店、全聯雲林斗六門市及台南市安南區異人館咖啡部屋開出，提醒曾與上述3地消費過的民眾，快找找家中發票，以免錯過千萬獎金。

財政部表示，7～8月期統一發票共開出11張千萬特別獎中獎發票，從10月6日領獎期間開始至今，陸續已有8張來兌領。不過，仍剩下3張中獎發票，得主遲遲未現身。

未領的3張千萬發票包括：台北市中正區北平西路太陽堂老店所開出的220元太陽餅發票，全聯福利中心雲林斗六門市開出的344元食品（巧克力、菇類、肉類等）發票，以及台南市安南區海佃路一段異人館咖啡部屋開出的1120元餐飲費發票。

此外，7～8月期開出的200萬特獎發票，至今也還有3張未領，2張消費金額20元，1一張30元，全是小額消費就對中大獎。分別為統一超商台北市大安區和泰門市開出的20元純喫茶無糖綠茶發票，萊爾富苗栗苗義店開出的20元茶裏王日式綠茶發票，以及高雄市前鎮區復興三路小北百貨開出的30元馬桶蓋螺絲包發票。

財政部表示，7～8月期中獎發票兌獎期限至明年1月5日截止，若錯過就得和鉅額獎金說掰掰，提醒民眾快找找家中散落發票，以免與大獎擦身而過。

同時，也鼓勵民眾多多使用手機條碼、悠遊卡等電子發票載具，索取無實體電子發票，不僅可省去整理發票的麻煩，降低中獎發票遺失風險，還可另外獲得對中15組百萬元及1萬組2000元無實體電子發票專屬獎的機會。