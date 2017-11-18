聯發科20週年運動會 蔡明介大方發1.6億元紅包

2017-11-18 14:07

〔記者卓怡君／新竹報導〕IC設計龍頭聯發科今日舉辦20週年週動會，聯發科董事長蔡明介現場加碼宣布發放集團員工每人1萬元激勵獎金，以1.6萬名員工計算，預計發出1.6億元獎金，員工歡聲雷動，大喊「董事長我愛你」，同時蔡明介也宣布為提供安心職場，將自建幼兒園，2019年9月將有400坪空間的幼兒園，讓公司充滿孩子笑聲。

聯發科今日運動會在風雨中進行，蔡明介表示，小風小雨，但大家精神更好，聯發科20年前從20-30位的多媒體單位獨立而出，現在成為全球前三大IC設計公司，員工逾1.5萬人，公司正經歷調整，第三季毛利與獲利已成長，希望未來可以繼續進步。

今年5月聯發科發起全球員工為愛而跑的路跑活動，將累積的路跑里程轉化為企業捐款，截至8月底，共有14個國家超過上萬名員工熱情參與，創造逾40000英哩紀錄，超過原先20000英哩目標，公司決定將捐款金額由原先的1500萬元加碼至2000萬元，投入多項慈善公益專案計畫，預估全球超過27000人可直接或間接受益。

蔡明介表示，20年來聯發科成長歷程蘊含許多人貢獻，從起步到茁壯，心懷感念， 這次路跑活動，同仁自動自發跑出的每一步，就像是回應這片土地的支持。