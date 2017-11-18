IEA下修原油需求成長預期 國際原油拉回整理

2017-11-18 13:03

〔記者張慧雯／台北報導〕西德州輕原油近月期貨近一週（9日-16日）下跌3.55％，收盤價為每桶55.14美元，布蘭特原油近月期貨下跌4.02％，收盤價為每桶61.36美元；元大S&P石油ETF經理人曾士育表示，油價因國際能源總署（IEA）下修原油需求成長預期而下跌，近期可觀察拉回至月線附近時，是否能形成有效支撐，此外需持續留意地緣政治因素及產油國的消息面變化。

曾士育指出，近一週國際原油價格受到國際能源總署（IEA）表示，因為近期偏暖冬的氣候，可能影響近期原油需求，造成2018年上半年出現供過於求現象再現，而下調今明兩年全球原油需求成長預期各10萬桶，分別下修至成長150萬桶及130萬桶。

曾士育分析，對於是否支持延長減產協議至2018年年底，俄羅斯總統普廷持開放態度，此消息讓原油市場出現變數而拉回整理；美國方面，原油日產能持續創歷史新高，也壓抑部分原油上漲動能，但煉油廠產能利用率持續成長至91％，煉油廠的補貨需求，仍提供近期原油下檔支撐力道，可觀察原油價格拉回至月線整理時，是否能產生有效支撐。

至於近期OPEC與IEA對於今明兩年的全球原油需求成長預期不一致，IEA下修需求成長預期，而OPEC則是持續上修，曾士育認為，可持續觀察兩機構後續的需求預期調整，而OPEC在11月30日產能會議結論的預期，可能讓原油短線震盪幅度加劇，建議善用原油正向及反向ETF，掌握短線油價波動的獲利契機，也建議投資人需持續留意原油期貨正逆價差的轉變、地緣政治議題，及產油國間消息面的發展。