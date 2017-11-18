國際建材展起跑 業者估大理石紋理元素再次成為流行趨勢

2017-11-18 12:35

〔記者張慧雯／台北報導〕2017台北國際建材展於起跑，冠軍（1806）建材集團展示包含冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居、冠軍欣業等四個品牌一同展出；冠軍磁磚表示，大理石紋理元素再次被推上流行趨勢頂尖寶座。

冠軍磁磚指出，今年參展攤位同步展出2017年義大利CERSAIE最新產品，而觀察每年義大利CERSAIE博洛尼亞國際陶瓷衛浴展，已是當今磁磚潮流趨勢當之無愧的流行殿堂，而今年度主流為生態、自然、環保、健康已是每個參與展出品牌的共識，稀世大理石、真實木紋、自然水泥面、天然生態石的磁磚產品將繼續引領國際潮流趨勢，大理石磁磚和木紋磚，徹底顛覆消費者用磚習慣；此外，大規格及紋路多變化的磁磚運用突破傳統，可預期未來將顛覆整個磁磚產業。

因此，冠軍建材2017年以「超越真石感」為主題，開創一系列真石產品，天然石材模面 觸感超真實，融合自然面、大鑿面等二合一模面表現的數位噴墨石板磚特別受到囑目。

冠軍建材表示，此系列產品以歐洲最新流行趨勢為規劃，打造出國內少見的二合一模面產品，天然石材圖紋和模面擬真的立體觸感，是詮釋「追求真石感」主題的最佳作品，在義大利參展時就已受到各界來賓的肯定，相信也將在國內颳起另一股「真石磁磚」的風潮，可說是另類台灣之光的產品。