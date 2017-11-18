11/18重要財經新聞一覽

2017-11-18 09:29

自由時報財經：歐盟反壟斷調查 台積電：初步階段

彭博報導，全球晶圓代工龍頭台積電證實，歐盟執委會正針對台積電在半導體銷售領域是否涉嫌反競爭行為展開初步調查；不過，台積電強調，歐盟的調查程序仍屬初步階段，現在要預測本案發展、調查結果或影響，仍言之過早。

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歐盟反壟斷調查 台積電：初步階段

蘋果日報財經：東芝PC事業 華碩興趣缺缺

《日本經濟新聞》與《共同社》報導，正推動大規模整頓的日本東芝（TOSHIBA）有意出售個人電腦（PC）事業，並已經與華碩（2357）展開談判。對此，華碩發言系統僅表示不予評論，東芝則否認有此情事。

工商日報財經：13檔Q3好會賺 外資捧

台股歷經一周來整理，昨（17）日重拾上攻力道，站回10,700點關卡。法人指出，第3季財報出爐後，外資出脫獲利不如預期標的，轉換操作業績成長潛力股，包含元太、智邦、統一、穩懋等13檔有外資助威，可望成為下周大盤挑戰月線反壓的先鋒部隊。

中國時報財經：金融科技園區 有望落腳松山

金管會打造「金融科技創新園區」，擬向北市府借地，目前最有可能落腳松山！金管會主委顧立雄為促成該園區的設立，10月17日已與北市府商討，雖有數個據點在考慮，但據了解，位於松山區市民大道七段、由台電回饋給北市府的「北部儲運中心倉庫」最有可能出線！

星島日報財經：騰訊癲炒破400關 帶挈港股再創新高

股王騰訊（700）季績理想，加上有股份拆細憧憬，股價愈升愈有，昨日再度破頂，高位曾見405元，撐起大市，帶動恒指一度升逾300點，高見29341點，再創近10年新高。大市最終收報29199點，升180點，成交連續10個交易日逾千億元，騰訊相關輪證亦癲炒。有分析認為，騰訊股價有望於500元見頂。