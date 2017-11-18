台積電若被歐盟罰 看看Intel和Google天價罰金

全球晶圓代工龍頭台積電證實，正在接受歐盟執委會對於半導體產業反壟斷的調查。（路透資料照）

2017-11-18 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕全球晶圓代工龍頭台積電證實，正在接受歐盟執委會對於半導體產業反壟斷的調查，但台積電強調仍在初步調查階段，現在要預測調查結果或影響，仍言之過早。但如果台積電真的被歐盟執委會認定在晶圓產業壟斷市場，會被罰多少錢，令外界好奇。

《路透》在9月時報導，全球晶圓第二大代工廠美國格羅方德（GlobalFoundries），向歐盟指控世界第一的台積電多年以不公平競爭方式，影響格羅方德在該產業上發展。

報導提到，10年前晶片大廠英特爾（Intel）被歐盟裁定提供回扣給4家電腦生產商，包含戴爾（DELL）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）和NEC，打壓主要競爭對手超微半導體公司（AMD），歐盟開罰10.6億歐元（約386億元台幣），創下當時最高紀錄。歐盟以該公司全球營業額的10%，作為違反歐盟反壟斷規則的罰款標準。

今年6月底，歐盟指控搜尋引擎巨擘Google為推廣自家購物搜尋、排擠較小購物搜尋網站，涉濫用市場支配地位為由，裁罰Google 24.2億歐元（約新台幣827億元）的罰款，刷新先前英特爾的罰款紀錄。