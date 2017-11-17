耶誕點燈 統一董事長羅智先伉儷大跳「愛．Sharing舞」

統一集團一年一度「愛．Sharing」耶誕點燈活動今晚在統一時代百貨和高雄夢時代南北串連登場，統一集團董事長羅智先和高秀玲伉儷率集團高階主管大跳今年「最有愛的舞蹈」。（記者楊雅民攝）

2017-11-17 22:22

〔記者楊雅民／台北報導〕統一集團一年一度「愛．Sharing」耶誕點燈活動今晚在統一時代百貨和高雄夢時代南北同步串連登場，統一集團董事長羅智先和高秀玲伉儷也跟著現場音樂，大跳今年「最有愛的舞蹈」。

統一美麗事業董事長高秀玲表示，繼2016年以巴黎為主題的聖誕系列活動後，2017年「愛．Sharing」城市主題設定為「紐約」，是經過同事競爭票選，選定「紐約」。

有別於往年的「愛．Sharing」耶誕慶祝活動，今年統一集團由編舞老師張勝豐為活動設計了「愛．Sharing」舞蹈，並喊出是今年「最有愛的舞蹈」。

旗下事業體也總動員，包括統一超商、統一星巴克、統一時代百貨、統一佳佳、統一獅、康是美、博客來等等，各事業體總經理率領員工大跳「愛．Sharing」舞蹈，並上傳網路，已引起熱烈迴響。

為了今晚的「愛．Sharing」耶誕點燈活動，高秀玲今天一早趕緊惡補「愛．Sharing」舞蹈，晚上帶領集團員工大秀舞技，自嘲是高秀玲「夜間部同學」的羅智先，晚上則現學現賣，跟著歌曲搖擺，炒熱現場氣氛。

今年統一集團「愛．Sharing」在統一時代百貨台北店2F夢廣場，打造了紫色耶誕樹、妳的夢幻高跟鞋、紐約鐘心、5.5公尺的桃紅色紐約大蘋果等，展開長達39天的耶誕紐約體驗。

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