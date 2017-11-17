傳董瑞斌接董座？ 第一金：尚未收到消息

2017-11-17 21:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕懸缺約半個月的第一金（2892）暨第一銀行董事長，今天傳出將由台北捷運公司董事長董瑞斌出任，對此，第一金發言體系表示，目前沒收到任何消息。

董瑞斌其實與第一金淵源頗深，並是金控草創期的總經理，許多與董共事過的同仁說：「他人很讚！對一銀很熟悉，對金融業務非常嫻熟，外資法人說明會都會親自到國外說明。」

前第一金暨一銀董事長蔡慶年因慶富獵雷艦聯貸案下台，目前第一金董座由金控總經理吳瑛代理，一銀董座由銀行總經理鄭美玲代理。