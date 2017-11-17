「投信投顧法」下週修法 坑殺投資人最重判10年罰2億

2017-11-17 18:32

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會下週一將審查行政院提出的「投信投顧法」修正案，共有六大重點，其中，投信投顧相關人員若從事違背職務之行為，造成投資人權益受損，修法後，最重將可處以10年有期徒刑，且得併科罰金最高2億元。

過去曾發生投信基金經理人藉由職務之便，倒貨出脫持股讓自己獲利，進而造成投資人慘賠；最有名的就例子就是「盈正案」，政府基金委外操作，卻遭到安泰投信前副總經理謝青良不當炒作坑殺，因此，這次修法的其中一條，就是強化從業人員罰則，又被稱為「謝青良」條款。

金管會證期局表示，此次投信投顧修法共有六大重點，其中，考量現行投信投顧事業從業人員之背信案件，僅依刑法判決，刑度相對較輕，因此，參考證券交易法及銀行法對於特別背信罪之規定增訂相關刑事責任，期以遏止人員違法，強化人員監理規定，健全投信投顧事業之經營。

根據修正案條文，投信投顧事業相關人員從事違背職務之行為，造成基金資產或委託投資資產損害時，導致投資大眾權益受損，修訂相關刑事責任，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上2億元以下罰金。

此外，本次修正重點還有：「放寬私募證券投資信託基金應募人人數自35人至99 人」、「增訂投信投顧事業破產隔離法據，並配合訂定相關罰責」等。