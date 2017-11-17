股匯雙漲 新台幣創2個月新高

2017-11-17 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕股、匯雙漲！加權指數成功收復10700點關卡，新台幣匯率終場也升值5.7分，以30.101元兌1美元作收，創2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.41億美元。

累計本週新台幣彈升7.1分，升幅0.24％；展望下週，外匯交易員認為，外資動態仍是牽引短線新台幣強弱的重要因素，若資金匯入，匯價就還有升值空間，反之，若外資把先前賣超台股的資金匯出，則走貶機率較高。

新台幣今以30.110元開出，最高30.083元、最低30.140元，終場收30.101元。