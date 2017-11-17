空污恐致癌 壽險業者建議檢視保單治療給付項目

2017-11-17 10:20

〔記者張慧雯／台北報導〕PM2.5懸浮微粒空氣污染，已被世界衛生組織歸類為一級致癌物，對肺部健康造成嚴重危害，也因此肺癌患者快速增加，已是台灣的普遍現象，因此投保時也要特別注意相關治療項目保險是否囊括在內。

元大人壽指出，因細懸浮微粒能夠在大氣中停留很長時間，並可隨呼吸進入體內，深入到肺泡，甚至沉入肺泡的微血管中，可以自由穿透人體的細胞組織，藉由血液循環，流遍全身各處，影響身體健康。尤其台灣每年十月後隨著東北季風增強，空氣污染異常日數增加，有時候部分地區甚至已測得「紫爆」污染值，對肺部健康造成嚴重危害，也因此肺癌患者快速增加，已是台灣的普遍現象。

元大人壽說，國人一般健檢通常會包含胸部X光檢查，但肺腺癌發現不易，病人若想透過X光確診，往往已是中晚期，通常預後效果不佳，且直徑小於1公分的肺癌腫瘤，以胸部X光檢測照不太出來。因此目前已有部分醫院引進低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT），以128階電腦斷層掃描，藉由時間短、準確度高等優點，希望透過有效早期發現肺癌的檢測方式，讓民眾達到預防勝於治療以及讓肺癌消失於無形的目標。

而早期的傳統型防癌險，多建立在住院醫療的基礎上進行給付，各項手術及放射線治療、化學治療皆須住院始得進行申請給付，但在日新月異的醫療技術進步之下，許多癌症的相關治療不需住院即可進行，元大人壽建議，民眾應定期檢視自身持有之癌症險保單之相關給付是否包含門診相關治療的給付，或是癌症一次性給付的保障額度是否足夠，才能夠讓投保的癌症險真正發揮功效。